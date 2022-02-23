Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadı'nın açılışına katıldı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Senegal resmi ziyareti kapsamında Türk şirketlerinin imzasını taşıyan Senegal Stadı'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dostluk maçı öncesi başlama vuruşunu yaptı.
Senegal resmi ziyareti kapsamında Türk şirketlerinin imzasını taşıyan Senegal Stadı'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dostluk maçı öncesi başlama vuruşunu yaptı.