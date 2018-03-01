Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'deki Türk Firmaların Şantiyelerini Gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'deki Türk Firmaların Şantiyelerini Gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dakar’daki temasları kapsamında Türk şirketleri tarafından Senegal’de yapılmakta olan inşaatların şantiyelerini gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'deki Türk Firmaların Şantiyelerini Gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dakar'daki temasları kapsamında Türk şirketleri tarafından Senegal'de yapılmakta olan inşaatların şantiyelerini gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ülkeyi kapsayan Afrika turunun üçüncü durağı olan Senegal'de temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall ile Türk şirketleri tarafından yapılmakta olan inşaatların şantiyelerini ziyaret etti. Senegalli işçiler tarafından sevgi seli ile karşılanan Erdoğan şantiyeleri gezdi. - DAKAR

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