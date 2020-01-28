: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de - Heyetlerarası görüşme - DAKAR

28.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:35

Heyetler arası görüşmeden detaylar

İkili anlaşmaların imzalanması detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de

DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall'in davetine icabetle geldiği başkent Dakar'da baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı. Görüşme sonrası Erdoğan ve Sall nezaretinde ikili anlaşmalar imzalandı.

Kaynak: AA

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