Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de - Heyetlerarası görüşme - DAKAR
Heyetler arası görüşmeden detaylar İkili anlaşmaların imzalanması detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'deDAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall'in davetine icabetle geldiği başkent Dakar'da baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı.
Heyetler arası görüşmeden detaylar
İkili anlaşmaların imzalanması detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de
DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall'in davetine icabetle geldiği başkent Dakar'da baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı. Görüşme sonrası Erdoğan ve Sall nezaretinde ikili anlaşmalar imzalandı.