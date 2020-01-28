Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de - Heyetlerarası görüşme - DAKAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de - Heyetlerarası görüşme - DAKAR

Heyetler arası görüşmeden detaylar İkili anlaşmaların imzalanması detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'deDAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall'in davetine icabetle geldiği başkent Dakar'da baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı.

28.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de - Heyetlerarası görüşme - DAKAR

Heyetler arası görüşmeden detaylar

İkili anlaşmaların imzalanması detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'de

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall'in davetine icabetle geldiği başkent Dakar'da baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı. Görüşme sonrası Erdoğan ve Sall nezaretinde ikili anlaşmalar imzalandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de - Heyetlerarası görüşme - DAKAR
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