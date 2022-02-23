Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

DAKAR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin ardından Afrika turunun ikinci durağı olan Senegal'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Olimpik Stadyumu'nun açılış töreni için Senegal'e gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Almanya, Senegal, Güncel, Haberler

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