Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile telefonda görüştü
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Senegal ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Senegal Cumhurbaşkanı Sall'e, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Senegal'in salgınla mücadelesine olan desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: Habermetre

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