Cumhurbaşkanı erdoğan, senegal cumhurbaşkanı sall ile görüştü
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Cumhurbaşkanı erdoğan, senegal cumhurbaşkanı sall ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

20.11.2019 23:25 | Son Güncelleme: 20.11.2019 23:26
Cumhurbaşkanı erdoğan, senegal cumhurbaşkanı sall ile görüştü

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile 'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki lider, daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından konuk lider onuruna akşam yemeği verdi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı erdoğan, senegal cumhurbaşkanı sall ile görüştü
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