Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü.
İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Mabeyn Köşkü'nde görüştü. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet