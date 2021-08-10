Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Senegal ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Senegal Cumhurbaşkanı Sally'e, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Senegal'in salgınla mücadelesine olan desteğini sürdürdüğünü belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı