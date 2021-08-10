Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Senegal ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Senegal Cumhurbaşkanı Sall'e, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Senegal'in salgınla mücadelesine olan desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Senegal Cumhurbaşkanı Sally'e, gösterdiği dayanışma için teşekkür...
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Senegal Cumhurbaşkanı Sally'e, gösterdiği dayanışma için teşekkür...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü.

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