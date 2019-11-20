Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

20.11.2019 22:20 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Macky Sall'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam saatlerinde karşıladı. Erdoğan ve Sall karşılama töreninin ardından başbaşa bir görüşme yaptı. İki lider, daha sonra akşam yemeğine geçti.

(İHA)

Kaynak: İHA