Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile bir araya geldiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

20.11.2019 22:20 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Erdoğan, Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Macky Sall'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam saatlerinde karşıladı. Erdoğan ve Sall karşılama töreninin ardından baş başa bir görüşme yaptı. İki lider, daha sonra akşam yemeğine geçti.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
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