Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sene sonundaki yüzde 3.5'lik bütçe açığı hedefimize rahatlıkla ulaşacağımız anlaşılıyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sene sonundaki yüzde 3.5'lik bütçe açığı hedefimize rahatlıkla ulaşacağımız anlaşılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sene sonundaki yüzde 3.5'lik bütçe açığı hedefimize rahatlıkla ulaşacağımız anlaşılıyor." - ANKARA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giderek daha dengesiz ve sert hale gelen meteorolojik hadiselere karşı kapsamlı bir erken uyarı sistemi kuracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paris İklim Anlaşmasını Meclis'in takdirine sunma kararımız, başlattığımız Yeşil Kalkınma Devrimi'nin de ilk müjdesidir."
86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir?