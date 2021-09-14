Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sembolü '2023 hedefleri' olan bu süreci devam ettirdiğimizde, evlatlarımıza hepimizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan...
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sembolü '2023 hedefleri' olan bu süreci devam ettirdiğimizde, evlatlarımıza hepimizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sembolü '2023 hedefleri' olan bu süreci devam ettirdiğimizde, evlatlarımıza hepimizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri