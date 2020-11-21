Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü

21.11.2020 01:05 | Son Güncelleme: 21.11.2020 01:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ele alınırken, bu yıl dönem başkanlığını Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kaldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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