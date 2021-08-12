Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi, devletin tüm imkanlarıyla seferber...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi, devletin tüm imkanlarıyla seferber...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi, devletin tüm imkanlarıyla seferber...
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi, devletin tüm imkanlarıyla seferber... - Haberler
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