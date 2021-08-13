Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'a geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'a geldi
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi.

Sel ve heyelan sonrası Kastamonu'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cuma namazını Bozkurt Yeni Camii'nde kılması ve vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.

Hitabın ardından ilçede kurulan Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezine geçmesi beklenen Erdoğan, burada gerçekleştirilecek koordinasyon toplantısına başkanlık edecek ve bölgedeki çalışmalar ile son duruma ilişkin yetkililerden bilgi alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerde 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı Açıklaması
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerde 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı Açıklaması

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yusuf Güney Haluk Levent Demet Akalın Mustafa Sandal
Spor Mesut Özil Merve Çoban Rıza Kayaalp Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'a geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 12:23:55. #1.16#

title