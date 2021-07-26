Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Selden etkilenen bölgeler, AFAD tarafından genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Selden etkilenen bölgeler, AFAD tarafından genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Selden etkilenen bölgeler, AFAD tarafından genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen bölgelerin AFAD tarafından genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini belirterek, "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen bölgelerin AFAD tarafından genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini belirterek, "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen bölgelerin AFAD tarafından genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afet bölgesi ilan edilen bölgelerde; vergi ertelemesi uygulanacağını, esnafa yönelik SGK prim ödemelerinin erteleneceğini, eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacağını, esnaf kredilerinin geri ödemelerinin erteleneceğini, acil destek paketi hazırlanacağını, iş yeri ve araç zararlarının karşılanması için destek sağlanacağını açıkladı.

Destek sağlanacak bölgeler ise şu şekilde; Düzce ili Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve çevre köyleri, Rize Güneysu ilçesi, Çayeli ilçesinin Büyükköy ve Madenli beldeleri ile köyleri, Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ve çevre köyleri, Ardeşen ilçesi, Tunca beldesi ve çevre köyleri, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde selden etkilenen beldeler. Artvin Arhavi ve Murgul ilçeleri. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri! Düzce, Rize ve Artvin'de selden etkilenen yerler, 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilecek
Son dakika haberleri! Düzce, Rize ve Artvin'de selden etkilenen yerler, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Selden etkilenen bölgeler, AFAD tarafından genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi" - Haberler
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