Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesinde) Yolların ve köprülerin hasar görmesi nedeniyle ulaşımı aksayan yerler için alternatif güzergahlar üzerinde...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesinde) Yolların ve köprülerin hasar görmesi nedeniyle ulaşımı aksayan yerler için alternatif güzergahlar üzerinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sel bölgesinde) Yolların ve köprülerin hasar görmesi nedeniyle ulaşımı aksayan yerler için alternatif güzergahlar üzerinde...
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesinde) Yolların ve köprülerin hasar görmesi nedeniyle ulaşımı aksayan yerler için alternatif güzergahlar üzerinde Karayolları'mız çalışmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Sel bölgesinde) Yolların ve köprülerin hasar görmesi nedeniyle ulaşımı aksayan yerler için alternatif güzergahlar üzerinde Karayolları'mız çalışmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesinde) Yolların ve köprülerin hasar görmesi nedeniyle ulaşımı aksayan yerler için alternatif güzergahlar üzerinde... - Haberler
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