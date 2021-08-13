Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesinde) Yolların ve köprülerin hasar görmesi nedeniyle ulaşımı aksayan yerler için alternatif güzergahlar üzerinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesinde) Yolların ve köprülerin hasar görmesi nedeniyle ulaşımı aksayan yerler için alternatif güzergahlar üzerinde Karayolları'mız çalışmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Sel bölgesinde) Yolların ve köprülerin hasar görmesi nedeniyle ulaşımı aksayan yerler için alternatif güzergahlar üzerinde Karayolları'mız çalışmaktadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan