Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin'de incelemelerde bulunmak üzere bugün öğle saatlerinde memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin'de incelemelerde bulunmak üzere bugün öğle saatlerinde memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

Havayolu ile geldiği Trabzon'dan helikopterle Güneysu İlçe Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Merkez Camisi'ndeki Cuma Namazı sonrası Güneysu ilçesinde incelemelerde bulunacak, Afet Koordinasyon Merkezi'nde brifing alacak. Erdoğan, daha sonra selin en fazla hasara yol açtığı bir diğer nokta olan Çayeli ilçesinin Büyükköy beldesinde ve son olarak Artvin'in Arhavi ilçesinde havadan ve karadan sel bölgesini gezecek.

(Hasan Fehmi Demir - Ozan Köse - Gökmen Şahin/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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