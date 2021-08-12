Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgelerinin vali ve kaymakamlarıyla görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlar ile telefonda görüşerek, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlar ile telefonda görüşerek, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan; Bartın, Sinop ve Kastamonu başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selin ardından yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor. Erdoğan, kendisinin talimatıyla selin yaşandığı bölgelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile sürekli görüşerek, bölgedeki durum, tahliye çalışmaları ve gelişmeler hakkında anlık bilgi alıyor. Selin etkili olduğu bölgelerde valiler ve kaymakamlar ile de telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ve yaraların sarılması için vatandaşın yanında bulunduğunu belirtti. Selde hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenenlere de 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç