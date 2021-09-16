Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şeker pancarı alım fiyatının 336 liradan 420 liraya yükseltilmesi) Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden alım fiyatımızın...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şeker pancarı alım fiyatının 336 liradan 420 liraya yükseltilmesi) Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden alım fiyatımızın hayırlı olmasını diliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şeker pancarı alım fiyatının 336 liradan 420 liraya yükseltilmesi) Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden alım fiyatımızın hayırlı olmasını diliyorum."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili Dağ, Cumhur İttifakı'nın oy oranını paylaştı
Erdoğan'dan Lafarge'ın DEAŞ'a desteğinin ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama: Avrupa'ya hep söyledim, kulak arkası ettiler