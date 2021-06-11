Son Dakika | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHRİBAN HATUN CAMİİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI -1
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Son Dakika | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHRİBAN HATUN CAMİİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI -1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışında yaptığı konuşmada "Buradaki bu yolların, konutların şu sıkıntılarında kurtulmak için kentsel dönüşüm noktasında belediyemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yardımcı olup, dünya huzuruyla burada yaşama...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışında yaptığı konuşmada "Buradaki bu yolların, konutların şu sıkıntılarında kurtulmak için kentsel dönüşüm noktasında belediyemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yardımcı olup, dünya huzuruyla burada yaşama imkanınıza sahip olun, bizlerde bitirelim. Sizlere Kirazlıtepe'de verilen sözü burada ben veriyorum. Eğer vermezse, adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi'ne gidin orada oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı, yenileme çalışmaları tamamlanan Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışını yaptı. Erdoğan, "Gerçekten güzel bir mimariyle bu camiyi Tahsin Karademir Bey inşa etti. Bunu kuran kursuyla beraber yavrularımızın, komşularımızın emrine verdi. Ülkemizin dört bir yanında mescitlerimizi, camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz. Bunlar çocuklarımızın için bir mektep olacak" dedi.

"KİRAZLITEPE'DE VERİLEN SÖZÜ BURADA BEN VERİYORUM"

Erdoğan, "Buradaki bu yolların, konutların şu sıkıntılarında kurtulmak için kentsel dönüşüm noktasında belediyemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yardımcı olup, dünya huzuruyla burada yaşama imkanınıza sahip olun, bizler de bitirelim. Sizlere Kirazlıtepe'de verilen sözü burada ben veriyorum. Eğer vermezse, adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi'ne gidin orada oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua okudu. Caminin açılışı kurdelesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kesildi.

CAMİ HAKKINDA

Şehriban Hatun Camii, Burhaniye Mahallesi Çamlıca Caddesi'nde bulunuyor. Cami aynı anda 780 kişinin ibadet edebileceği, Kur'an Kursu, bay ve bayan şadırvanı, kütüphanesi, imam ve müezzin lojmanları, Afet Koordinasyon Merkezi ile Üsküdar Belediyesi tarafından 2200 metrekarelik bir külliye haline getirildi.

Son Dakika | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHRİBAN HATUN CAMİİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI -1
Son Dakika | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHRİBAN HATUN CAMİİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI -1
Son Dakika | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHRİBAN HATUN CAMİİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI -1
Son Dakika | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHRİBAN HATUN CAMİİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI -1
Son Dakika | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHRİBAN HATUN CAMİİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI -1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son Dakika | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHRİBAN HATUN CAMİİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI -1 - Haberler
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