Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp onları... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp onları...

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp onları sokağa çıkamaz hale getirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp onları sokağa çıkamaz hale getirecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi: Küfürü olgunlukla karşılayanlar, sokağa çıkamayacak hale gelecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi: Küfürü olgunlukla karşılayanlar, sokağa çıkamayacak hale gelecekler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehit yakınına küfür edenlerin terör örgütünün takdirine mazhar olanlar karşısında sesi çıkmıyorsa ortada kirli pazarlık ya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit yakınına küfür edenlerin terör örgütünün takdirine mazhar olanlar karşısında sesi çıkmıyorsa ortada kirli pazarlık ya...

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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