Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp onları...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp onları sokağa çıkamaz hale getirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp onları sokağa çıkamaz hale getirecek."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet