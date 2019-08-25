Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak dedik"

25.08.2019 16:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerimiz var. Bir tanesi Trabzonlu şehidimiz cenaze namazı kılındı. Allah rahmet eylesin. 2 şehidimiz farklı illerde yaralılarımız var ama 21-22 tane de teröristi içeride ve dışarıda öldürdük. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak dedik" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Tonya ilçesindeki Erikbeli Yaylası'nda bir tesisin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaylada örnek bir adımın atıldığını belirterek, "Özellikle Atilla ve Suna kardeşlerime böyle bir girişimde cesur bir şekilde bulunmaları sebebiyle de kendilerini şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Her girişimci bu tür yerlere adımı atmıyor. Ama burada gerek Atilla ve Suna kardeşim hakikaten bu yaylada tüm yaylalara örnek olacak bir adım attı. Şimdi yaylalarda da örnek mi arıyorsunuz buyurun size örnek. Gelin buraya bakın buna göre yapın da bu yaylalarımız tarumar olmasın. Oralarda bu güzelliği korusun. Şimdi doğal gaz meselesi var. Bence tabi doğal gazı da hallettiği durumda ben inanıyorum bu kurum çok daha güçlenmiş olacak. Devasa bir arazide bu yatırım çok çok önemli ve büyük. Buraya yarından itibaren müşteriler akmaya başladığı zaman bu Karadeniz yaylalarına örnek teşkil edecek. Rabbim bir defa yolunuzu, yolumuzu açık etsin. Kazancınız bol olsun. Bizler de sadece Halk Bankası olarak değil Bakanlıklar olarak da inşallah sizlere elimizden gelen desteği vereceğiz. İçişleri Bakanım burada Trabzonludur. Varank burada o da Trabzonludur. Cahit bey burada o da Trabzonludur. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat bey o da Trabzonlu. Başka kaldı mı bir ben kaldım. Tonya'dan burası 25 kilometre ama saat olarak biraz fazla zaman alıyor. Buraya en kısa zamanda helikopter pisti yapmanız lazım. Buraya havalimanından icabında helikopter ile gelecek iş adamlarının olacağına ben inanıyorum. Buraya gelecekler. Biz de burada bugün 2 helikopterin inebileceği yer olsa helikopterlerle buraya inerdik. Bu bir işarettir. Biz bu işaret fişeğini vermiş olalım. Bu adımı atalım. Ulaştırma Bakanı bu işlerin piri. Bunlar çok yüksek yatırım değil. Hemen bunun adımını atıp buraya helikopterlerimizle inmeye başladığımız zaman göreceksiniz iş adamları helikopterleri ile gelerek hafta sonunu, 2-3 gününü geçirecekler. Bu adımları atmamız lazım" dedi.



"52 milyon turisti ülkemizde ağırlıyoruz"



Turizmde bu yıl patlama yaşandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizmde bu yıl patlama yaşadık. Hamdolsun şu anda 52 milyon turisti bu yıl ülkemizde ağırlıyoruz. Nereden nereye. Zaten Doğu Karadeniz şu anda turist kaynıyor. İnanıyorum ki şu anda bu yayladaki konaklama başka olacak. Ama bizim Trabzon merkezde otellerimizi arttırmamız lazım. Valimiz ile yolda bunları konuştuk. İnşallah otellerimiz ne kadar artarsa turistler çok daha fazlasıyla Trabzon'a gelecek. Hele hele bu yayla evlerini gördükleri zamanda durum çok daha farklı olacak. İnşallah bereketi bol olsun. Turizmdeki tüm girişimcilere burasının bir örnek olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



"Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak dedik"



21-22 tane teröristin içeride ve dışarıda öldürüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimiz var. Bir tanesi Trabzonlu şehidimiz cenaze namazı kılındı. Allah rahmet eylesin. 2 şehidimiz farklı illerde yaralılarımız var ama 21-22 tane de teröristi içeride ve dışarıda öldürdük. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak dedik. Süleyman kardeşimiz ve Savunma Bakanımız bu işi yakın takipte tutuyor. Bütün silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz, polisimiz hepsi yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Allah şehitlerimize rahmet, Peygamberimize komşu eylesin" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından tesisin açılışını gerçekleştirdi. - TRABZON

Kaynak: İHA