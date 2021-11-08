Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimize, şehitlerimizin bacılarına bunlar en ufak bir hakarette bulunamazlar, bunların alnını karışlarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesi ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Şehitlerimize, şehitlerimizin bacılarına bunlar en ufak bir hakarette bulunamazlar, bunların alnını karışlarız. Gereken ne ise bunlara zaten sonuna kadar yapacağız. Bundan geri adım atmamız mümkün değil. " dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer, Çelik, Türkkan'ın şehit İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfür etmesinin ardından, şehidin Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan diğer kardeşi Ahmet Gümren'i ziyaret etti.

Çelik, ziyareti sırasında Gümren'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, şunları kaydetti:

"Ahmet Bey öncelikle ben bu namus fukarası adama her yerde gerekeni söyledim. Bugün Boşnak dernekleriyle bir toplantım vardı. Orada da yine bütün o derneklerin başkanlarına söyledim. Arkadaşlarım da gerekenleri söylüyorlar. Ancak çarşamba günü benim grup toplantım var. Orada zaten tepeden tırnağa bunlara ne gerekiyorsa yapacağız. Bizim şehitlerimize, şehitlerimizin bacılarına bunlar en ufak bir hakarette bulunamazlar, bunların alnını karışlarız. Gereken ne ise bunlara zaten sonuna kadar yapacağız. Bundan geri adım atmamız mümkün değil. Yok görevden almışlar... Bu adamın bu parlamentoda yeri olamaz. Biz gereken neyse onu yapacağız. Ama asıl önemli olan, gerek bu adamın bu parlamentoda yerinin olmayışı gerek genel başkanının da her şeyden önce kendi üzerine düşen görevi yapması. "

Şehidin kardeşi Ahmet Gümren de "Tek dileğimiz budur Sayın Reisim. Allah razı olsun. Size güveniyoruz. Sırtımızsınız. İnşallah gereği yapılır. Bizim milletvekillerimiz de inşallah bir önerge verirler. Bunun milletvekilliği düşsün istiyoruz. Tek dileğimiz budur. Öyle bir çatı altında bulunmasını istemiyoruz. " ifadelerini kullandı.

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