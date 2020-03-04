Cumhurbaşkanı Erdoğan, "-Şehitler tepesi boş kalmayacak- sözünü anlamak için de imanın yanında...
Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan, "-Şehitler tepesi boş kalmayacak- sözünü anlamak için de imanın yanında... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "-Şehitler tepesi boş kalmayacak- sözünü anlamak için de imanın yanında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "-Şehitler tepesi boş kalmayacak- sözünü anlamak için de imanın yanında bağrından çıktığınız toplumun kültürünü bilmeniz gerekir.

04.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "-Şehitler tepesi boş kalmayacak- sözünü anlamak için de imanın yanında bağrından çıktığınız toplumun kültürünü bilmeniz gerekir. Merhum 'nın o şiirini okuyup da hala 'şehitler tepesi boş kalacak' diyen kişi, bu ülkeyi düşmana teslim etme, milletimizin boynuna esaret zincirini geçirme peşinde demektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler