Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı

26.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle geldiği Cezayir'de Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, abideye çelenk bıraktı ve şehitler için dua etti.

Görüntü Dökümü

-------------------------------------

-Erdoğan'ın abideye çelenk bırakması-Saygı duruşu

-Erdoğan'ın dua etmesi

Kaynak: DHA