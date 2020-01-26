Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle geldiği Cezayir'de Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

26.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı

, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle geldiği Cezayir'de Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, abideye çelenk bıraktı ve şehitler için dua etti.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan'ın abideye çelenk bırakması-Saygı duruşu

-Erdoğan'ın dua etmesi


Kaynak: DHA
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