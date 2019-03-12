Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Yakınları ve Gazilere Seslendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesinin şehit yakınları ve gazilerle buluşmasında telefonla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'nin gelen yedi düvelin en güçlü kadrolarına, gemilerine, teknolojik imkanlarına karşı savunulduğunu belirterek, "En son 15 Temmuz'da yapılanlarda yine aynı şekilde milletimiz el ele verdi. Bir çağrımızla milletimiz meydanlara döküldü ve bu Feto denilen alçağın beslemelerine gereken dersi meydanlarda verdi." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Valilik tarafından İkbal Otel'de düzenlenen "Şehit Yakınları ve Gaziler Buluşması"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla şehit yakınları ve gazilere hitap etti. Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinliğe katılanlara selamlarını iletti.

Afyonkarahisar'da Bakan Akar ve komuta kademesinin de katıldığı etkinliğin anıların tazelenmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, "Özellikle medeniyetimizin, dinimizin bize yüklediği çok önemli görevler var. Bunların başında şüphesiz ki vatan millet sevgisi, din sevgisi Allah'a gerçek manada kul olma bilinci; bunlar bizim için çok önemli. Onun için büyüklerimiz hep askere giderken 'Git oğlum git, ya gazi o ya şehit' der ve kınaları yakarlardı." diye konuştu.

Askere gidenler için kullanılan "kınalı kuzu" tabirinin buradan geldiğini belirten Erdoğan, "Biz işte bu kınalı kuzularla Çanakkale'de yedi düvele karşı savaşı kazandık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'nin yedi düvelin en güçlü kadrolarına, gemilerine, teknolojik imkanlarına karşı savunulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"En son 15 Temmuz'da yapılanlarda yine aynı şekilde milletimiz el ele verdi. Bir çağrımızla milletimiz meydanlara döküldü ve bu Feto denilen alçağın beslemelerine gereken dersi meydanlarda verdi. Sizler şehitlerimizin yakınlarısınız, gazilerimizsiniz, onların yakınlarısınız. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Kaynak: AA