Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine başsağlığı diledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine başsağlığı diledi
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, şehit olan Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine başsağlığı diledi - Haberler
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