Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Teğmen Canbert Tatar'ın babası ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Teğmen Canbert Tatar'ın babası ile telefonda görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un telefonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi Bakan Kurum'un telefonu şehidin babasına vermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit Teğmen Canbert Tatar'ın babası ile telefonda görüşmesi Şehit için dua edilmesi ELAZIĞ -...

30.05.2020 23:32 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:37

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un telefonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi

Bakan Kurum'un telefonu şehidin babasına vermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit Teğmen Canbert Tatar'ın babası ile telefonda görüşmesi

Şehit için dua edilmesi ELAZIĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın babası ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Teğmen Canbert Tatar'ın babası ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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