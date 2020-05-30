Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Teğmen Canbert Tatar'ın babası ile telefonda görüştü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un telefonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi Bakan Kurum'un telefonu şehidin babasına vermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit Teğmen Canbert Tatar'ın babası ile telefonda görüşmesi Şehit için dua edilmesi ELAZIĞ -...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un telefonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi Bakan Kurum'un telefonu şehidin babasına vermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit Teğmen Canbert Tatar'ın babası ile telefonda görüşmesi Şehit için dua edilmesi ELAZIĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın babası ile telefonda görüştü. Kaynak: AA