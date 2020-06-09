Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Batman'daki terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde andı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Batman'daki terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şehadetinin 3'üncü yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yad ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA