Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.
09.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA