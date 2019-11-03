Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü (2)
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüşmesi ŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce sınırın Suriye tarafından 10 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüşmesi ŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce sınırın Suriye tarafından 10 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü.
Görüşmede Erdoğan'ın, yakından ilgilendiği Omar'ın kardeşlerine hediyeler verdi.
VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü (2)