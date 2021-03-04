Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Korgeneral Erbaş'ın oğlu ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Korgeneral Erbaş'ın oğlu ile görüştü

04.03.2021 21:12 | Son Güncelleme: 04.03.2021 21:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Korgeneral Erbaş'ın oğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Korgeneral Erbaş'ın oğlu ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Korgeneral Erbaş'ın oğlu ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi" ifadelerine yer verildi. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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