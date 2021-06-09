Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Öztürk'ün ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, görevi başında meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Öztürk'ün ailesine bir mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz