Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit güvenlik korucusu Babat'ın ailesine başsağlığı diledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit güvenlik korucusu Babat'ın ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit güvenlik korucusu Babat'ın ailesine başsağlığı diledi
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit güvenlik korucusu Mehmet Babat'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit güvenlik korucusu Mehmet Babat'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Babat'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit güvenlik korucusu Babat'ın ailesine başsağlığı diledi - Haberler
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