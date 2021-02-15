Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit edilen Türk vatandaşlarının ailelerine başsağlığı diledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit edilen Türk vatandaşlarının ailelerine başsağlığı diledi

15.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit edilen Türk vatandaşlarının ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan ve teröristlerce şehit edilen Türk vatandaşlarının ailelerine taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan ve teröristlerce şehit edilen Türk vatandaşlarının ailelerine taziye dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Astsubay Çavuş Semih Özbey, tankçı er Adil Kabaklı, jandarma er Sedat Sorgun, jandarma er Süleyman Sungur, polis memuru Vedat Kaya, Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, piyade er Müslüm Altıntaş, Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, polis memuru Sedat Yabalak, Jandarma Uzman Çavuş Ümit Gıcır ile vatandaşlar Muhammet Salih Kanca ve Aydın Köse'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Merve Dizdar Emina Jahovic
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Halis Özkahya Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit edilen Türk vatandaşlarının ailelerine başsağlığı diledi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 18:22:14. #1.14#
title