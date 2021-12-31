Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit DSİ personeli Cihan Gökkaya'nın ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Devlet Su İşleri (DSİ) personeli Cihan Gökkaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Devlet Su İşleri (DSİ) personeli Cihan Gökkaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan DSİ personeli Gökkaya'nın ailesine bir mesaj gönderdi ve taziye dileklerini iletti.???????
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Son dakika... MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...
Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında DSİ personeli şehit oldu
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri