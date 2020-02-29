Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Baysal'ın cenaze törenine katılıyor (1)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
29.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:58
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
- İstanbul
Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda yetkili katılıyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA