Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Baysal'ın cenaze törenine katılıyor (1)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Baysal'ın cenaze törenine katılıyor (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılıyor.

29.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Baysal'ın cenaze törenine katılıyor (1)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için 'da düzenlenen cenaze törenine katılıyor.

Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda yetkili katılıyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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