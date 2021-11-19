Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Geçit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Karamollaoğlu'ndan koltuk kriziyle ilgili yeni açıklama: Ben teklifi kabul etseydim kriz yaşanmazdı

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" sözlerine yanıt: Ne söylemişim de doğru değil