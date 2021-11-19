Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Geçit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri araç kazasında şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri araç kazasında şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şırnak Uludere'de askeri araç kazasında ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Geçit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Karamollaoğlu'ndan koltuk kriziyle ilgili yeni açıklama: Ben teklifi kabul etseydim kriz yaşanmazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstü kapalı Lütfü Elvan eleştirisine Ahmet Davutoğlu'ndan sert tepki
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" sözlerine yanıt: Ne söylemişim de doğru değil
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet