Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Geçit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Geçit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Geçit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri araç kazasında şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri araç kazasında şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şırnak Uludere'de askeri araç kazasında ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Geçit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri

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