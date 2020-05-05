Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in ailesine başsağlığı diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te PKK'lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker Gündeş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA