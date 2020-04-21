Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit asker Abdullah Çam'ın ailesine taziyelerini iletti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit asker Abdullah Çam'ın ailesine taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de devriye gözetleme mevzisinde rahatsızlanarak şehit olan asker Çam'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA