Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit asker Abdullah Çam'ın ailesine taziyelerini iletti.
21.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:10
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit asker Abdullah Çam'ın ailesine taziyelerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de devriye gözetleme mevzisinde rahatsızlanarak şehit olan asker Çam'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA