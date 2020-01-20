Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziyelerini iletti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziyelerini iletti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit piyade sözleşmeli er Fevzi Altınayak'ın ailesine başsağlığı diledi.

20.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit sözleşmeli er Fevzi Altınayak'ın ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin sızma girişimini engellemek amacıyla attığı el bombasıyla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Altınayak'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA
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