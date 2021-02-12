Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi

12.02.2021 22:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 22:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'ın ailelerine taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'ın ailelerine taziye dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Coşkun, Güler ve Turhan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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