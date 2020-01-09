Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit düşen 4 askerin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

09.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapsamında yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit düşen 4 askerin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Sinan Köse, Uzman Çavuş Erol Yanık, Uzman Çavuş Fatih Akbulut ve Uzman Onbaşı 'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA
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