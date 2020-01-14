Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziyelerini iletti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziyelerini iletti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Bayram Günay ve şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater'in ailelerine başsağlığı diledi.

14.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı , şehit Uzman Çavuş Bayram Günay ve şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater'in ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Günay ve güvenlik korucusu Bağater'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA
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