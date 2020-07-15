Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ile bir araya geldiği yemekte konuştu: (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ile bir araya geldiği yemekte konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son FETÖ'cü de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve dışında bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ile bir araya geldiği yemekte konuştu: (2)
15.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son FETÖ'cü de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve dışında bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi.

Bugün Türkiye ile ilgili her meselede başkalarına değil, millete baktıklarını, milletin hak ve hukukunu koruma noktasında hiçbir engel tanımadıklarını vurgulayan Erdoğan, 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşı katleden FETÖ'cü alçaklardan işledikleri cinayetlerin hesabını hukuk önünde sorduklarını ifade etti.

Eldeki tüm diplomatik, siyasi, adli ve istihbari kaynakları seferber ederek FETÖ'cülere dünyayı dar ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi yurt dışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik. Dünyanın farklı ülkelerinde okul, kurs, kültür merkezi adı altında işlettikleri fitne yuvalarının kapatılması için çok yönlü bir mücadelenin içindeyiz. Örgüte ait 18 ülkedeki 214 okulun Türkiye Maarif Vakfına devredilmesini, 36 ülkede de bu fitne yuvalarının kapatılmasını sağladık. Dost ve kardeş ülkeler, örgüte karşı aldıkları önlemleri giderek artırıyor. FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğunu kabul eden uluslararası kuruluşların ve devletlerin sayısı günden güne yükseliyor. Son FETÖ'cü de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve dışında bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Erdoğan, şehitlerin yakınlarının, özellikle de gazilerin gönül huzuru, refah içinde, hiç kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirmelerinin en başta gelen görevlerinden olduğunun altını çizerek son 18 yılda şehit yakınlarına ve gazilerine sahip çıkma noktasında çok samimi bir çaba gösterdiklerini söyledi.

"Şehitlik ve gazilik her türlü siyasi hesabın üstündedir"

Şehit yakınlarına ve gazilere seslenen Erdoğan, "15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' iftirası atanlar, şehit yakınlarının acılarını istismar ederken biz hep sizlerin yanında olmaya gayret ettik. Sizlerin ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarına, sıkıntılarına çözüm bulmak amacıyla pek çok kanuni düzenlemeyi hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerin özellikle bir hususa dikkat etmelerini isteyerek, şunları kaydetti:

"Şehitlik ve gazilik her türlü siyasi hesabın üstündedir, öyle olmalıdır. Vatanımız için canını veren her şehit, canını vermeyi göze alan her gazi bu milletin ortak değeridir. Hiç kimsenin bu değerlerimiz arasında ayrımcılık yapmasına müsaade edemeyiz. 15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçarak kendi belediye başkanının evine sığınanların, kendi ikballeri uğruna her mesele gibi bunu da istismar etmeye çalıştığını görüyoruz. Ortaya attıkları safsatalarla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin zihnini bulandırmaya çabalıyorlar. Oysa devletimiz her türlü sıkıntısında, her türlü ihtiyacında daima şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanındadır."

"Vakfımız destek için gayret gösteriyor"

Milletin 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında düzenlenen bağış ve kampanyalarla şehit yakınlarına ve gazilere sahip çıktığını belirten Erdoğan, "15 Temmuz şehit yakınlarımız ile gazilerimizin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere burada 340 milyon lira civarında bir yardım toplanmıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplanan yardımların amacına ve bağış şartlarına uygun şekilde kullanılmasını temin için geçen sene Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfını kurduklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Vakfımız, her ne kadar birileri yıpratmaya çalışsa da kurulduğu günden beri şehit yakınlarımız ve gazilerimize destek olmak için gayret gösteriyor. Salgın döneminde toplumun her kesimi gibi 15 Temmuz şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi de desteklemek amacıyla Vakfımız kaynaklarıyla aylık 1000'er lira nakdi destek uygulaması başlatmıştır. Bu uygulamayı Vakfın kaynakları elverdiği ölçüde devam ettirmeyi kararlaştırdık. Sizlerden, şehitlik nedir, şehadet nedir bilmeyen, emanete hürmet göstermeyen kifayetsizlere kulak asmamanızı bilhassa rica ediyorum. Cennetle müjdelenmiş şehitler ve gaziler için onlara sağlanan maddi imkanlar sadece milletimizin ve devletimizin vefa göstergesidir. Yoksa bu sıfatların herhangi bir değerle mukayesesi mümkün değil."

"Son nefesizime kadar birlikte yürüyeceğiz"

Şehit yakınlığı ve gazilik unvanlarının vakarına, onuruna, manevi sorumluluğuna uygun şekilde hareket edenlerle son nefeslerine kadar birlikte yürüyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu unvanların sorumluluğunu taşımakta zorlananlar elbette olabilir. Onların da en kısa zamanda şehit yakınlığı ve gazilik şerefinin manevi sırrına vakıf olmalarını diliyorum." dedi.

Bu yemek vesilesiyle şehit yakınları ve gazilerle konuşma, dertleşme imkanı bulmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirten Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla aziz şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere Allah'tan sağlık ve afiyet diledi.

Erdoğan, şehit yakınlarına ve gazilere, Türkiye ve Türk milleti adına şükranlarını ifade etti.

(Bitti)

Kaynak: AA

Manşet

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