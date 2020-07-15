Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ile bir araya geldi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile salona girişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit aileleri ile selamlaşması Kuran-ı Kerim tilaveti ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile salona girişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit aileleri ile selamlaşması Kuran-ı Kerim tilaveti ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya geldi. (1) Kaynak: AA