Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile salona girişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit aileleri ile selamlaşması Kuran-ı Kerim tilaveti ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi...
15.07.2020 16:30 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:17
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile salona girişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit aileleri ile selamlaşması
Kuran-ı Kerim tilaveti ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya geldi. (1)
Kaynak: AA