Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile salona girişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit aileleri ile selamlaşması Kuran-ı Kerim tilaveti ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi...

15.07.2020 16:30 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:17

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile salona girişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit aileleri ile selamlaşması

Kuran-ı Kerim tilaveti ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya geldi. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ile bir araya geldi

Kaynak: AA

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