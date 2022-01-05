Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit adliye memuru Musa Can'ı andı Açıklaması - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit adliye memuru Musa Can'ı andı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit adliye memuru Musa Can'ı andı Açıklaması
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan adliye memuru Musa Can'ı andı.

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan adliye memuru Musa Can'ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 yıl önce İzmir Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında kahraman polisimiz Fethi Sekin ile beraber şehit olan adliye memuru Musa Can kardeşimizi rahmetle anıyor, ailesinin ve tüm sevenlerinin acısını bir kez daha yürekten paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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