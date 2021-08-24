Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şehircilikte yeni döneme girildiğini belirterek, "Nasıl Türkiye dünkü Türkiye değilse, şehirlerimizi de artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şehircilikte yeni döneme girildiğini belirterek, "Nasıl Türkiye dünkü Türkiye değilse, şehirlerimizi de artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Kongre Merkezi'nde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hak bildiği yolda yürümekten çekinmeyen gençler olduğu sürece geleceğine her zaman umutla bakacağını söyledi.

Erdoğan, genç dostu şehirler projesi ile mimariden spora, kültürden diplomasiye, bilim ve teknolojiye uzanan geniş bir yelpazede gençlerin fikirlerini alacaklarını belirterek, "Hem şehircilikte geldiğimiz noktayı farklı boyutlarıyla tartışacak, hem de daha müreffeh, daha yaşanabilir, daha huzurlu şehirler inşa etme hususunda gençlerimizin sesine kulak vereceğiz" dedi.'SİYASİ PARTİ AYRIMI GÖZETMEDEN BELEDİYELERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'Türkiye Belediyeler Birliği'nin sel ve yangın afetlerinde gösterdiği yardımlar nedeniyle tebrik eden Erdoğan, "Yüreğimizi dağlayan bu tabii afetler karşında devletimizin ilgili kurumları yanında, belediyelerimizin ve STK'ların da imkanlarını seferber etmesi acılarımızı bir nebze olsun hafifletmiştir. Burada, siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye yaşanan felaketlerin büyüklüğüne rağmen, benzer sıkıntılarla yüzleşen ülkelere göre, bu sancılı süreci başarıyla yürütmüştür. Devletimiz Van ve Elazığ depremi sonunda vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse inşallah sel ve yangında zarar gören inşamızın yaralarını da en kısa sürede saracaktır" diye konuştu.'SİYASİ RANT DEVŞİRMEYE ÇALIŞMANIN HİÇBİR İZAHI OLAMAZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Reis Antep seni bekliyor' sloganlarına, 'İnşallah' diye karşılık vererek, "Her zaman söylediğimiz gibi bu meseleler günlük siyasetin tartışmalara malzeme edilemeyecek kadar önemlidir. Hele hele milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz. Çünkü yanan orman hepimizin ormanı, giden canlar hepimizin ortak canlarıdır. Yıkılan yok olan, zarar gören 84 milyonunun tamamının ortak servetidir" dedi.'ŞEHİRLERİMİZİN BELKİ BİR KISMINI YIKIP YENİDEN İNŞA ETMELİYİZ'Erdoğan, insanlık olarak bilgi toplumu ve teknolojiyle birlikte şehircilikte de yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Özellikle gençlerimiz, yerel yönetimler ve hizmetlerle ilgili karar alma mekanizmalarında daha etkin, daha belirleyici roller almak istiyorlar. Hiçbirimizin bu haklı taleplere kulak tıkama lüksü yoktur. Değişen şartlara ve yükselen toplumsal taleplere göre, politika belirlemek, buna göre adım atmak belediyelerimiz için tercihten öte bir sorumluluktur. Nasıl Türkiye dünkü Türkiye değilse, şehirlerimizi de artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz. Tabi bu sürecin olmazsa olmazı bizi geçmişe bağlayan maddi kültür unsurlarımıza sıkı sıkıya sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.'DİKEY MİMARİNİN BEDELİNİ YETERİ KADAR ÖDEDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından köylerden şehirlere yönelen büyük göç döneminde şehirlerin bir felakete maruz kaldığını belirterek, bunun tekrar yaşanmasına izin veremeyeceklerini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce sadece başını sokacak ev niyetiyle başlayan gecekondulaşmanın ardından bitip tükenmek bilmez rant hırsıyla ortaya çıkan dikey mimarinin bedelini yeteri kadar ödedik. Bizim artık bedeller ödemeye değil, planlı, programlı, geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacımız var. Genç Dostu Şehirler yaklaşımını bu bakımdan çok önemli görüyorum. Genç dostu, çocuk dostu, yaşlı dostu, kadın dostu, engelli dostu velhasıl insan dostu şehirler kurmalıyız" diye konuştu.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Genç dostu, çocuk dostu, yaşlı dostu, kadın dostu, engelli dostu velhasıl insan dostu şehirler kurmalıyız.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Genç dostu, çocuk dostu, yaşlı dostu, kadın dostu, engelli dostu velhasıl insan dostu şehirler kurmalıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ünal Karaman Rıza Çalımbay Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 20:11:15. #1.15#

title