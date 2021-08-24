Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şehircilikte yeni döneme girildiğini belirterek, "Nasıl Türkiye dünkü Türkiye değilse, şehirlerimizi de artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şehircilikte yeni döneme girildiğini belirterek, "Nasıl Türkiye dünkü Türkiye değilse, şehirlerimizi de artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Kongre Merkezi'nde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hak bildiği yolda yürümekten çekinmeyen gençler olduğu sürece geleceğine her zaman umutla bakacağını söyledi.

Erdoğan, genç dostu şehirler projesi ile mimariden spora, kültürden diplomasiye, bilim ve teknolojiye uzanan geniş bir yelpazede gençlerin fikirlerini alacaklarını belirterek, "Hem şehircilikte geldiğimiz noktayı farklı boyutlarıyla tartışacak, hem de daha müreffeh, daha yaşanabilir, daha huzurlu şehirler inşa etme hususunda gençlerimizin sesine kulak vereceğiz" dedi.'SİYASİ PARTİ AYRIMI GÖZETMEDEN BELEDİYELERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'Türkiye Belediyeler Birliği'nin sel ve yangın afetlerinde gösterdiği yardımlar nedeniyle tebrik eden Erdoğan, "Yüreğimizi dağlayan bu tabii afetler karşında devletimizin ilgili kurumları yanında, belediyelerimizin ve STK'ların da imkanlarını seferber etmesi acılarımızı bir nebze olsun hafifletmiştir. Burada, siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye yaşanan felaketlerin büyüklüğüne rağmen, benzer sıkıntılarla yüzleşen ülkelere göre, bu sancılı süreci başarıyla yürütmüştür. Devletimiz Van ve Elazığ depremi sonunda vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse inşallah sel ve yangında zarar gören inşamızın yaralarını da en kısa sürede saracaktır" diye konuştu.'SİYASİ RANT DEVŞİRMEYE ÇALIŞMANIN HİÇBİR İZAHI OLAMAZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Reis Antep seni bekliyor' sloganlarına, 'İnşallah' diye karşılık vererek, "Her zaman söylediğimiz gibi bu meseleler günlük siyasetin tartışmalara malzeme edilemeyecek kadar önemlidir. Hele hele milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz. Çünkü yanan orman hepimizin ormanı, giden canlar hepimizin ortak canlarıdır. Yıkılan yok olan, zarar gören 84 milyonunun tamamının ortak servetidir" dedi.'ŞEHİRLERİMİZİN BELKİ BİR KISMINI YIKIP YENİDEN İNŞA ETMELİYİZ'Erdoğan, insanlık olarak bilgi toplumu ve teknolojiyle birlikte şehircilikte de yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Özellikle gençlerimiz, yerel yönetimler ve hizmetlerle ilgili karar alma mekanizmalarında daha etkin, daha belirleyici roller almak istiyorlar. Hiçbirimizin bu haklı taleplere kulak tıkama lüksü yoktur. Değişen şartlara ve yükselen toplumsal taleplere göre, politika belirlemek, buna göre adım atmak belediyelerimiz için tercihten öte bir sorumluluktur. Nasıl Türkiye dünkü Türkiye değilse, şehirlerimizi de artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz. Tabi bu sürecin olmazsa olmazı bizi geçmişe bağlayan maddi kültür unsurlarımıza sıkı sıkıya sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.'DİKEY MİMARİNİN BEDELİNİ YETERİ KADAR ÖDEDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından köylerden şehirlere yönelen büyük göç döneminde şehirlerin bir felakete maruz kaldığını belirterek, bunun tekrar yaşanmasına izin veremeyeceklerini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce sadece başını sokacak ev niyetiyle başlayan gecekondulaşmanın ardından bitip tükenmek bilmez rant hırsıyla ortaya çıkan dikey mimarinin bedelini yeteri kadar ödedik. Bizim artık bedeller ödemeye değil, planlı, programlı, geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacımız var. Genç Dostu Şehirler yaklaşımını bu bakımdan çok önemli görüyorum. Genç dostu, çocuk dostu, yaşlı dostu, kadın dostu, engelli dostu velhasıl insan dostu şehirler kurmalıyız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç